Вратарь «Торпедо» Галимов пропустил шайбу спустя 169 минут игрового времени

В матче регулярного сезона КХЛ между «Амуром» и «Торпедо» прервалась сухая серия голкипера нижегородского клуба Станислава Галимова.

Нападающий «Амура» Владислав Ушенин открыл счёт в игре на 28-й минуте матча после результативных передач Ярослава Хабарова и Вячеслава Ушенина. Сухая серия Галимова составила 168 минут 34 секунды. Голкипер последовательно отыграл на ноль в играх с «Куньлунь Ред Стар» и «Адмиралом».

В нынешнем регулярном сезоне Галимов одержал 15 побед в 34 матчах, семь раз отыграв на ноль при проценте отражённых бросков 92,8.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.