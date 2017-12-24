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Овечкин — о 0:3 с «Вегасом»: если бы не Холтби, было бы 0:10 после 1-го периода

Хоккей

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (0:3).

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«Знали, что будет очень сложно проводить второй матч за два дня. Думаю, что если бы не Холтби, то счёт в матче был бы 0:10 после первого периода. Поэтому он один из лучших вратарей НХЛ», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл две игры подряд «Аризоне Койотс» и «Вегас Голден Найтс», Александр Овечкин впервые в этом сезоне не набрал очков в трёх матчах подряд. В третьем периоде у капитана «Вашингтона» был отличный шанс отличиться, но Флёри совершил красивый сейв.

Видео сейва Флёри можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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