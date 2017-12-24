Скудра: «Торпедо» не хватило стержня в игре с «Амуром»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от «Амура» (1:3).

"«Торпедо» тяжело дался сегодняшний матч. Конечно соперник очень здорово играл, а «Торпедо» не смогло сыграть в сою игру. Сил было много, но не хватило концентрации. Удаления в зоне атаке, слабые решения — всё это не позволило добиться победы. Отрезок во втором периоде и трёх пропущенных шайб за три минуты всё определил. «Торпедо» не хватило стержня. В третьем периоде мы хотели вернуться, был момент для этого, но сегодня не вышло.

У «Амура» есть ребята, которые могут забить, они это сегодня сделали, но тут всё тонко. Когда ты теряешь концентрацию или её просто нет, то у соперника всё начинает проходить, что и произошло. Не смогли сегодня проявить ту дисциплину, которая была у «Торпедо» в предыдущих играх поездки.

Галимов не попал в игур? Не соглашусь, второй гол может быть, но «Торпедо» слабо сыграло в первом и третьем голе. это не вина Станислава", — сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.