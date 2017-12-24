Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Стали известны топ-10 сейвов недели НХЛ

Хоккей

Стали известны топ-10 сейвов недели НХЛ.

10. Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);

9. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»);

8. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс);

7. Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»);

6. Бен Бишоп («Даллас Старз»);

5. Кори Шнайдер («Нью-Джерси Дэвилз»);

4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);

3. Кэм Талбо («Эдмонтон Ойлерз»);

2. Брайан Эллиотт («Филадельфия Флайерз»);

1. Брайан Эллиотт («Филадельфия Флайерз»);

Примечательно, что Брайан Эллиотт совершил сейвы в разных матчах.

Видео можно посмотреть на канале NHL Video в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент