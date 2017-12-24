Стали известны топ-10 сейвов недели НХЛ.
10. Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);
9. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»);
8. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс);
7. Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»);
6. Бен Бишоп («Даллас Старз»);
5. Кори Шнайдер («Нью-Джерси Дэвилз»);
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);
3. Кэм Талбо («Эдмонтон Ойлерз»);
2. Брайан Эллиотт («Филадельфия Флайерз»);
1. Брайан Эллиотт («Филадельфия Флайерз»);
Примечательно, что Брайан Эллиотт совершил сейвы в разных матчах.
Видео можно посмотреть на канале NHL Video в YouTube.