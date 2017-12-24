Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

Агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Александра Бурмистрова Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда в Северной Америке, в своём «твиттере» сообщил, что его клиент завершает карьеру в НХЛ.

В этом сезоне хоккеист провёл 24 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков за результативность при показателе полезности "-5".

Помимо «Ванкувера» нападающий выступал в НХЛ за «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс» и «Аризону Койотс», проведя в лиге в общей сложности 348 игр, в которых забросил 37 шайб и сделал 64 результативные передачи, заработав показатель полезности «-31».

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