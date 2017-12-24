Стали известны три звезды недели НХЛ

НХЛ объявила трёх звезд недели.

Третьей звездой стал голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, выигравший три матча из трёх при коэффициенте надёжности 1,33 и проценте отражённых бросков 96,4. Вратарь оформил «сухарь» в игре с «Оттавой Сенаторз», отразив 38 бросков по воротам.

Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах команды. На счету Барзала хет-трик в игре с «Виннипег Джетс» (5:1).

Лучшим игроком недели стал голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, выигравший три матча из трёх при коэффициенте надёжности 1,30 и проценте отражённых бросков 95,4.