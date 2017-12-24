«Слован» заключил контракт с российским нападающим Егором Барановым

«Слован» заключил двусторонний контракт с российским нападающим Егором Барановым, выступавшим за молодёжную команду клуба, сообщает KHL Media Team.

Егор Баранов — российский нападающий 1998 года рождения. Сезон-2012/13 провёл в составе команды «Северная звезда», которая выступала в Открытом первенстве Москвы. Следующие два сезона отыграл за детскую команду Австрии, а последние два года играл за молодёжную команду «Слована». В этом сезоне принял участие в 24 матчах команды, в которых набрал 43 (20+23) очка за результативность при показателе полезности "+22".