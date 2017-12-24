Итоги дня ВХЛ: седьмая подряд победа «Кузни»

24 декабря в регулярном сезоне ВХЛ состоялось семь матчей.
«Нефтяник» на выезде оказался сильнее «Ермака» со счётом 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Ермак
Ангарск
2 : 3
1:1, 0:1, 1:0, 0:1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Михайлов (Воробьёв) – 03:23 (5x5), 1:1 – Остроухов (Демидов, Гильманов) – 18:24 (5x4), 1:2 – Ляпустин (Остроухов, Хапов) – 37:58 (5x5), 2:2 – Володин (Усков, Дергунов) – 47:06 (5x5), 2:3 – Раисов (Воеводин, Хамидуллин) – 61:44 (5x5)
«Металлург» в овертайме переиграл «Ижсталь» — 4:3 ОТ. Новокузнецкий клуб одержал седьмую победу подряд.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
4 : 3
1:0, 2:2, 0:1, 1:0
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Коростин (Кокшаров, Малетин) – 08:08 (5x5), 2:0 – Макаров (Локтев, Глазков) – 21:17 (5x5), 3:0 – Малетин (Кокшаров, Коростин) – 24:26 (5x5), 3:1 – Мнихович (Шмурыгин, Баженов) – 29:26 (5x4), 3:2 – Кодола (Хабаров) – 36:14 (5x5), 3:3 – Николаев (Шмурыгин) – 43:08 (5x5), 4:3 – Кокшаров (Макаров) – 62:38 (5x5)
«Торос» на выезде сломил сопротивление «Сокола» со счётом 4:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
3 : 4
1:1, 2:1, 0:1, 0:1
Торос
Нефтекамск
0:1 – Баранов (Джиошвили, Шипов) – 13:27 (5x5), 1:1 – Зузин (Озолиньш) – 19:55 (5x5), 2:1 – Севанькаев – 29:05 (5x5), 3:1 – Назаров (Андрющенко) – 34:32 (5x5), 3:2 – Пименов (Постников, Дубровский) – 36:50 (5x4), 3:3 – Постников (Другов, Дубровский) – 42:45 (5x5), 3:4 – Джиошвили (Грязев, Шипов) – 61:07 (5x4)
Усть-каменогорское «Торпедо» оказалось сильнее ЦСК ВВС со счётом 4:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
4 : 3
2:1, 1:1, 1:1
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Быков (Маккаев, Иван Иванов) – 03:06 (5x5), 2:0 – Шестаков (Капитуров, Быков) – 09:41 (5x5), 2:1 – Попов (Патрикеев, Коробов) – 12:41 (5x5), 3:1 – Милёхин (Миллер, Соренсон) – 21:11 (5x5), 3:2 – Алексеев (Сухих) – 30:56 (5x5), 4:2 – Торяник (Иван Иванов, Быков) – 42:57 (5x4), 4:3 – Попов (Гареев) – 59:29 (4x5)
«Сарыарка» нанесла сухое поражение «Барсу» со счётом 2:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Барс
Казань
1:0 – Антоновский (Тамбиев) – 34:15 (5x4), 2:0 – Тамбиев (Юксеев, Зиазов) – 59:56 (en)
Гол Алексея Князева принёс «Зауралью» победу над «Саровом» со счётом 1:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
ХК Саров
Саров
1:0 – Князев (Черников, Фаст) – 44:28 (5x5)
«Рубин» на домашнем льду крупно проиграл «Дизелю» — 1:5.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 5
1:3, 0:1, 0:1
Дизель
Пенза
1:0 – Кравченко (Егор Иванов, Давыдов) – 16:27 (5x5), 1:1 – Макаров (Никита Иванов) – 17:15 (5x5), 1:2 – Морозов (Воробьёв, Груздев) – 18:29 (5x4), 1:3 – Груздев (Морозов, Воробьёв) – 18:57 (5x4), 1:4 – Копытин (Акмальдинов) – 26:59 (5x5), 1:5 – Бойчук (Морозов, Лопачук) – 46:54 (5x5)