Итоги дня МХЛ: «Ладья» крупной победой прерывает восьмиматчевую серию поражений

24 декабря в МХЛ состоялось девять матчей.
«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду переиграли «Толпар» со счётом 4:1. «Медведи» прервали пятиматчевую серию поражений, а «Толпар» прервал пятиматчевую серию побед.
«Авто» на выезде оказалось сильнее «Сибирских Снайперов» со счётом 3:2.
«Стальные Лисы» на выезде уверенно переиграли «Реактор» со счётом 5:2.
«Сарматы» сломили сопротивление «Спутника» со счётом 3:2.
МХК «Динамо» СПб в динамовском дерби уверенно переиграл МХК «Динамо» со счётом 3:0.
«СКА-1946» на выезде одолел «Красную Армию» со счётом 4:3.
«Русские Витязи» в серии буллитов переиграли «Атлантов» со счётом 3:2 Б.
«Алмаз» разгромил ХК «Рига» со счётом 6:0. Череповецкий клуб одержал шестую победу подряд.
«Ладья» прервала восьмиматчевую серию поаржений, крупно переиграв «Тюменский Легион» со счётом 7:3.