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Итоги дня МХЛ: «Ладья» крупной победой прерывает восьмиматчевую серию поражений

Хоккей

24 декабря в МХЛ состоялось девять матчей.

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду переиграли «Толпар» со счётом 4:1. «Медведи» прервали пятиматчевую серию поражений, а «Толпар» прервал пятиматчевую серию побед.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Толпар
Уфа
1:0 – Жданов (Сизиков, Рубан) – 10:40 (5x4), 2:0 – Лудцев (Караваев, Олендаренко) – 26:40 (5x4), 3:0 – Рубан (Сизиков, Левашов) – 27:18 (5x5), 3:1 – Пустозёров – 31:33 (5x5), 4:1 – Рубан (Левашов) – 43:15 (4x5)

«Авто» на выезде оказалось сильнее «Сибирских Снайперов» со счётом 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
2 : 3
0:1, 1:2, 1:0
Авто
Екатеринбург
0:1 – Белоцкий (Муравьёв) – 11:31 (5x5), 0:2 – Седов (Голещихин, Дербенёв) – 21:33 (5x5), 1:2 – Кривченков (Терещенко) – 22:47 (5x5), 1:3 – Павленко (Белоцкий, Муравьёв) – 37:30 (5x5), 2:3 – Аксёненко (Кононов, Ткаченко) – 45:46 (5x5)

«Стальные Лисы» на выезде уверенно переиграли «Реактор» со счётом 5:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
2 : 5
2:1, 0:0, 0:4
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Гусев (Хасанов, Хисамутдинов) – 08:36 (5x4), 1:1 – Зотов (Дубин, Коробкин) – 14:06 (5x5), 2:1 – Бикмуллин (Паранин, Шарифьянов) – 18:00 (5x5), 2:2 – Герасимов (Спиридонов, Дорофеев) – 41:01 (5x5), 2:3 – Дорофеев (Шешин, Герасимов) – 43:03 (5x5), 2:4 – Шешин – 49:09 (5x5), 2:5 – Дубин (Янчевский) – 58:50 (en)

«Сарматы» сломили сопротивление «Спутника» со счётом 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 3
0:1, 2:0, 0:2
Сарматы
Оренбург
0:1 – Любишкин (Юлбарисов) – 05:47 (5x5), 1:1 – Чупин (Смирнов, Антонов) – 26:43 (5x5), 2:1 – Каримов (Смирнов) – 28:44 (5x4), 2:2 – Тимашёв (Аладинский, Катаев) – 42:21 (5x5), 2:3 – Шулешов (Багин, Тявин) – 55:14 (4x5)

МХК «Динамо» СПб в динамовском дерби уверенно переиграл МХК «Динамо» со счётом 3:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Баранов (Чернов, Дыняк) – 30:01 (5x4), 0:2 – Дыняк (Шепитько) – 34:59 (5x5), 0:3 – Васильев (Чернов, Дыняк) – 59:46 (en)

«СКА-1946» на выезде одолел «Красную Армию» со счётом 4:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 4
0:2, 2:0, 1:2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Шабаров (Милёхин) – 06:36 (5x5), 0:2 – Милёхин (Царюк, Шабаров) – 12:23 (5x5), 1:2 – Романов (Исхаков, Сорокин) – 32:16 (5x5), 2:2 – Лобанов (Солопанов, Крашенинников) – 37:22 (5x5), 2:3 – Милёхин (Басистый, Петьков) – 45:05 (5x5), 2:4 – Царюк (Сультеев, Галенюк) – 47:09 (5x5), 3:4 – Ртищев (Романов, Козырев) – 59:43 (5x5)

«Русские Витязи» в серии буллитов переиграли «Атлантов» со счётом 3:2 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Атланты
Московская область
1:0 – Растворов (Верба) – 17:52 (5x5), 2:0 – Кожемякин (Верба) – 31:34 (5x4), 2:1 – Христов (Морозов, Клепко) – 36:52 (5x4), 2:2 – Дудкин (Правило, Захаров) – 43:03 (5x4), 3:2 – Гончаров – 65:00 ( ПБ)

«Алмаз» разгромил ХК «Рига» со счётом 6:0. Череповецкий клуб одержал шестую победу подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Рига
Рига
0 : 6
0:3, 0:0, 0:3
Алмаз
Череповец
0:1 – Орлов (Фёдоров, Казаков) – 06:04 (5x5), 0:2 – Климов (Марков, Заплатников) – 07:47 (5x5), 0:3 – Фёдоров (Горланов, Казаков) – 12:55 (5x5), 0:4 – Замалиев (Казаков, Морулёв) – 47:36 (5x5), 0:5 – Жирнов (Замалиев) – 54:55 (5x5), 0:6 – Замалиев (Жирнов) – 58:55 (5x5)

«Ладья» прервала восьмиматчевую серию поаржений, крупно переиграв «Тюменский Легион» со счётом 7:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
7 : 3
4:0, 1:1, 2:2
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Поляничев (Бабенко, Переляев) – 06:09 (5x4), 2:0 – Бабенко (Сыромятников) – 07:15 (5x5), 3:0 – Кизимов (Цыбин) – 09:13 (5x5), 4:0 – Грошев (Усманов, Сыромятников) – 11:38 (5x5), 4:1 – Воробьёв (Брютов) – 24:30 (5x4), 5:1 – Башлаев (Кухарев) – 35:57 (4x5), 5:2 – Арзамасцев (Сусликов) – 46:50 (5x5), 6:2 – Грошев (Бабенко, Усманов) – 50:27 (5x4), 6:3 – Ушаков (Пылаев) – 51:47 (5x4), 7:3 – Сыромятников – 55:56 (4x5)
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