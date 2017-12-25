Ларионов: дилетанты и подковёрные игры мешают развитию хоккея в России

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о развитии хоккея в России.

Ларионов: в КХЛ нет конкуренции, проект СКА и ЦСКА направлен на Олимпиаду Легендарный хоккеист рассказал, как относится к решению МОК и кто виноват в случившемся.

«Меня тревожит то, что происходит в хоккее. Вижу, как всё развивается в игре там и здесь. Мы не можем воспользоваться тем, что имеем, из-за того, что слишком много вокруг дилетантов, всяких разных подковёрных игр, которые мешают. Это, конечно, беспокоит. Хочется помочь, хочется видеть, что нас начали уважать в мире хоккея. К сожалению, сейчас выдергивают два-три таланта, а больше и взять нечего.

Многие вещи, о которых я сейчас сказал, не хотят слышать. У меня нет цели кого-то там научить или покритиковать. Просто могу поделиться, дать рекомендации. А остальное — хотите не хотите — нет проблем. Американцы захотели — позвонили, пригласили в прошлом году женскую сборную тренировать перед чемпионатом мира. Четыре дня провести с девчонками. Я отдал себя всего. Когда они выиграли золото у Канады в финале, они мне позвонили, сказали: «Спасибо, часть успеха была твоя». Хоккей — это игра, которая развивается по всему миру», — цитирует Ларионова «Российская газета».

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