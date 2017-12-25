«Лада» на домашней арене одержала победу над «Локомотивом»

Тольяттинская «Лада» на домашней арене взяла верх над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Скороходов, Александр Нестеров и Денис Зернов. Единственный гол среди подопечных Дмитрия Квартальнова записал на свой счёт Александр Кадейкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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