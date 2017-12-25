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«Лада» на домашней арене одержала победу над «Локомотивом»

Хоккей

Тольяттинская «Лада» на домашней арене взяла верх над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Скороходов, Александр Нестеров и Денис Зернов. Единственный гол среди подопечных Дмитрия Квартальнова записал на свой счёт Александр Кадейкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2017, понедельник. 18:30 МСК
Лада
Тольятти
3 : 1
1:0, 2:1, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Скороходов (Зернов, Белоусов) – 18:58 (5x5), 1:1 – Кадейкин (Полунин) – 29:32 (5x5), 2:1 – Нестеров (Воробьёв, Мастрюков) – 36:23 (5x5), 3:1 – Зернов (Белоусов, Скороходов) – 37:50 (5x5)

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