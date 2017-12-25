Аболс: «Лада» пока не может со старта играть в тот хоккей, в который хочет

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (3:1).



«Не можем мы пока играть в тот хоккей, в который хотим с самого начала матча. Если в Хельсинки удалось подстроиться под быструю игру «Йокерита» и хорошо сыграли большую часть игры, то в Братиславе было всё помедленнее, ну и мы так же действовали.



Хотели с «Локомотивом» сыграть быстро, но не могу сказать, что соперник играл быстро в первом периоде, поэтому и мы играли так же. Хорошо, смогли забить. Во втором периоде «Локомотив» поддавил, но мы смогли удачно забить второй и третий голы. В третьем периоде «Локомотив» атаковал, «Лада» отбивалась, ребята сражались, Антон Красоткин — молодец. Где-то нам удача улыбнулась, и мы смогли набрать те очки, которые не смогли набрать с Минском или обиднейшим образом потеряли в Хельсинки», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» на домашней арене одержала победу над «Локомотивом»