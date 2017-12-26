Налимов прибыл в Омск и провёл первую тренировку с «Салаватом Юлаевым»

Вратарь Иван Налимов прибыл в расположение «Салавата Юлаева» и провёл первую тренировку с новым клубом.



Уфимская команда находится на выезде в Омске, где 27 декабря проведёт матч с «Авангардом». Налимов был в числе пяти игроков, которые расторгли контракты с «Адмиралом». Он заключил с «Салаватом» соглашение до конца сезона-2018/19. Налимов в этом сезоне является лидером КХЛ по проценту отражённых бросков — 94,2.



Из «Адмирала» в «Салават» также перешли нападающие Владимир Ткачёв и Дмитрий Саюстов.

Иван Налимов подписал двухлетний контракт с «Салаватом»

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Салавата Юлаева».