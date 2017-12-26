Форварды Ян Коварж и Андрей Иванов дисквалифицированы на один матч

СДК КХЛ рассмотрел эпизоды двух прошедших матчей, информирует официальный сайт лиги.



В матче «Металлург» — СКА нападающий хозяев Ян Коварж получил дисциплинарный 10-минутный штраф, поэтому в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «Наказан третьим и каждым последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах» на хоккеиста накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



На основании представленных материалов по матчу «Югра» — «Сочи» принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Сочи» Андрея Иванова наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.7 Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.