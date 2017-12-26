Впервые в истории на Матче звёзд тренерам будут помогать девушки-журналисты

Сегодня, 26 декабря, КХЛ назвала помощников главных тренеров команд на Матче звёзд—2018. Впервые в истории главного хоккейного шоу сезона места на тренерской скамейке займут представительницы прекрасного пола.



Вместе с Олегом Знарком, Игорем Никитиным, Андреем Скабелкой и Андреем Назаровым сборные дивизионов выведут на лёд телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим.



Девушки хорошо известны любителям хоккея по работе на матчах чемпионата КХЛ. Накануне сформировались и тренерские штабы сборных дивизионов.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса» Главное украшение хоккейного матча.