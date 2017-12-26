Защитник Оскар Бартулис подписал контракт с «Салаватом»

Защитник Оскар Бартулис, который расторг контракт с «Адмиралом», перешёл в «Салават Юлаев», информирует официальный сайт КХЛ. Игрок заключил контракт до конца сезона.



30-летний Бартулис выступал за «Адмирал» с сезона-2015/16 и был капитаном команды. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 32 матчах и набрал 5 (0+5) баллов за результативность при показателе полезности «-7» и 38 минутах штрафа. Всего в КХЛ на его счету 67 (17+50) очков в 306 играх и 326 штрафных минут.



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