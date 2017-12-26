Мищенко: «Адмирал» всё время выходит с бешеным настроем, но чего-то не хватает

Защитник «Адмирала» Иван Мищенко поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (2:6), в котором он забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге. Команда из Владивостока не побеждает на протяжении четырёх матчей.



«Каждый период много моментов создавали, но, увы, не в нашу пользу счет. В три пятёрки нормально играть. Выходили с бешеным настроем, быстрая, хорошая игра. Каждую игру стараемся, но чего-то не хватает», — приводит слова игрока официальная группа клуба во «ВКонтакте».

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