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Никита Лисов будет обменян из «Авангарда» в ХК «Сочи» на Хохлова

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» обменяет защитника Никиту Лисова в ХК «Сочи» на защитника Илью Хохлова. Также частью сделки может стать кто-то из пары нападающих Вадим Щегольков — Егор Морозов.

23-летний Лисов в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей за «Авангард», отдав три результативные передачи при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени.

23-летний Хохлов в текущем чемпионате принял участие в 36 встречах за «Сочи», набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности "+5" и 26 минутах штрафа.

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