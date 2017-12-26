Никита Лисов будет обменян из «Авангарда» в ХК «Сочи» на Хохлова

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» обменяет защитника Никиту Лисова в ХК «Сочи» на защитника Илью Хохлова. Также частью сделки может стать кто-то из пары нападающих Вадим Щегольков — Егор Морозов.



23-летний Лисов в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей за «Авангард», отдав три результативные передачи при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени.



23-летний Хохлов в текущем чемпионате принял участие в 36 встречах за «Сочи», набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности "+5" и 26 минутах штрафа.

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