Стиллман: «Адмирал» забил 0 голов вместо 3-5, результат — плачевный

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Фредрик Стиллман поделился впечатлениями от проигранного матча со «Спартаком» (6:2). «Моряки» не могут победить на протяжении четырёх встреч кряду.



«Ребята старались. Первый период сыграли великолепно. Могли три-пять голов забить, но забили ноль. Самоотдача отличная была. Играли хорошо — результат плачевный. Бились до конца», — приводит слова Стиллмана официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».



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