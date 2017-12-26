«Барыс» подписал контракты с нападающими Кучиным и Савенковым

Нападающие Иван Кучин и Константин Савенков переходят из «Арлана» в «Барыс», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Напомним, оба игрока уже выступали в составе столичного «Барыса» и сборной Казахстана.



В прошлом сезоне Иван Кучин сыграл в регулярном чемпионате 57 матчей, набрав 14 (5+9) очков, в 10 играх плей-офф набранными очками не отметился.



27-летний Константин Савенков играл за «Барыс» в сезоне-2012/2013 годов, в трёх играх регулярного чемпионата КХЛ записал в актив результативную передачу.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Таблица трансферов КХЛ. «Ак Барс» отпустил Захарчука и подпишет Бурмистрова Всё самое главное о переходах в КХЛ в преддверии дедлайна.