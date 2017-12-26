Российский Дед Мороз сообщил, что он болеет за «Северсталь»

Российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Череповец. На пресс-конференции в мэрии города талисман хоккейного клуба «Северсталь» рысёнок Сева встретился с гостем и подарил ему именной свитер «Северстали» с номером «35».



Дед Мороз признался, что искренне болеет за «Северсталь» и желает череповецкой команде непременно попасть в плей-офф, а сам готов приехать и поддержать хоккеистов в любой момент.



«Мне очень приятно получить свитер с номером нашего региона. Прямо сейчас надевать не буду, но постараюсь примерить. Порадовал меня Сева, очень добрый подарок. Обязательно приеду как-нибудь на хоккейный матч в Череповец. Успехов команде «Северсталь»! Передавайте привет всем хоккеистам», — сказал Дед Мороз.

Фото: ХК «Северсталь»