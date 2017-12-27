Саболич и Блум покинут «Адмирал»

Как стало известно «Чемпионату», в последний день переходов состав «Адмирала» покинут два легионера. Роберт Саболич и Джонатон Блум попросили руководство «моряков» отпустить их из Владивостока. Оба продолжат карьеру в других клубах КХЛ.

Нащупать якорем дно. Что не так с «Адмиралом»? В клубе из Владивостока большие перемены.

Ранее «Адмирал», где сменилось руководство клуба, покинул ряд игроков во главе с Владимиром Ткачёвым и Иваном Налимовым.

29-летний Саболич в этом сезоне провёл 44 матча и набрал 25 (10+15) баллов за результативность при показателе полезности «-12». 28-летний Блум в 43 играх отметился 19 (1+18) очками при показателе полезности «-5».

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