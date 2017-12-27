«Адмирал» подписал контракты с игроками из ВХЛ, МХЛ и финской лиги

«Адмирал» заключил двусторонние контракты до конца сезона с нападающими Виктором Друговым и Вадимом Перескоковым и вратарём Владиславом Булыгиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.

24-летний Перескоков в этом сезоне выступал в финской лиге за «Пеликанс», в 25 матчах набрав 7 (3+4) очков. 19-летний Булыгин выступал в МХЛ за «Тайфун», одержав восемь побед в 33 матчах с процентом отражённых бросков 90,1 и коэффициентом надёжности 3,45.



31-летний Другов в этом сезоне провёл 30 матчей в ВХЛ за «Торос» и набрал 4 (2+2) очка.