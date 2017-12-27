Игорь Шестёркин сыграет в воротах СКА впервые с ноября

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к выездному матчу с «Автомобилистом».

«Перестановки в звеньях в матче с «Магниткой» связаны с тем, что есть тренерское чутье. Олег Валерьевич видел, что игра не идёт, нужно было что-то изменить. Все вместе мы обсудили, кого куда перекинуть, какие сочетания сделать. Это сработало, поэтому хотим и игру с «Автомобилистом» так же начать. Посмотрим, что получится, но это не гарантия, что так будет на протяжении всей игры. Будем отталкиваться от результата. В Магнитогорске все здорово сыграли. Было хорошее движение, все начали немного по-другому думать. Новые партнёры всегда предполагают другую концентрацию на игру.

В воротах сегодня сыграет Шестёркин», — цитирует Витолиньша пресс-служба клуба.

Шестёркин последний раз защищал ворота команды 29 ноября в матче с «Авангардом» (3:2).