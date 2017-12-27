Тренер Кучерова: нынешний путь ЦСКА – в никуда, Капризов там не будет расти

Тренер хоккейной школы «Витязь» Геннадий Курдин считает, что молодые игроки ЦСКА, такие как Кирилл Капризов, не смогут прогрессировать в «армейском» клубе. Воспитанниками Кудрина являются Никита Кучеров, Никита Гусев и Игорь Ожиганов.



«В ЦСКА ратуют за большую «скамейку» и ротацию, вот это и плохо. Если бы Никитин платил свои деньги или над ним был частный хозяин, а не госкорпорации, то всё было бы по-другому, и москвичи бы два состава не держали. У нас ещё три года назад Скудра сказал, что ему нужно для игры в плей-офф три вратаря. Представляете, что такое три вратаря? Вот даже «Тампа», сделав ставку на Василевского, рассталась с Бишопом. Даже в НХЛ двух дорогих вратарей не держат. А в КХЛ Скудре в «Торпедо» три дорогих вратаря нужно. Какая беспечность у нас, как разбрасываются не своими деньгами!

Капризов, Кузьменко и другие при такой системе не будут расти. В ЦСКА так и будет трясогузка. Нынешний путь ЦСКА – путь в никуда. Это просто выброшенные деньги. Тем же самым занимались в СКА четыре-пять лет назад. Тренеров постоянно меняли, иностранцев ставили и набирали большой состав, целыми пятёрками состав на каждую игру меняли, как сейчас ЦСКА. У Питера в этом сезоне иногда меняется только четвёртая пятёрка, при этом у них есть конкуренция. Но у них деньги получают те, кто играет. А в ЦСКА? Зачем они накупили этих игроков из НХЛ? Они перешли в ЦСКА и должны играть в каждом матче. Вот Ковальчука вернули из НХЛ, и он в СКА играет в каждой игре. Взял Знарок Плотникова, который не играл в НХЛ, а тот у него выходит в каждом матче.

Если в ЦСКА не могут определиться, кто у них первое — второе — третье звенья, как они выиграют кубок Гагарина? За более чем 40 матчей «регулярки» в ЦСКА не определились, кто у них и что», — цитирует Кудрина «Спорт Бизнес Online».