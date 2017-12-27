Защитник Фёдор Беляков перешёл из «Салавата Юлаева» в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Салавата Юлаева» Фёдор Беляков перешёл в «Торпедо».

10 обменов, которых ждут в дедлайн КХЛ На этих хоккеистов положили глаз многие гранды.

24-летний защитник начинал сезон в «Сибири», за которую провёл 10 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «0». Затем он в результате обмена перешёл в «Салават Юлаев», где принял участие в семи встречах и сделал одну передачу при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ на его счету 16 (4+12) баллов за результативность в 200 матчах.

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