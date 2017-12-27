Команда «Алга», возглавляемая Заварухиным, стала 900-м участником Ночной лиги

Уфимская команда «Алга» стала 900-м коллективом в отборочном этапе VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Таким образом, Ночная хоккейная лига превысила последнюю промежуточную планку перед магическим числом в 1000 команд-участниц!

Вместе с тем «Алга» не новичок Ночной лиги. Это двукратный победитель «Лиги надежды» в Башкортостане, который в этом сезоне сыграет в возрождённом в республике дивизионе «Лига мечты».

«Алга» — команда непростая: в позапрошлом году победитель «Лиги будущих чемпионов», а в прошлом году победитель «Лиги надежды». Два раза представляли нашу республику на финале фестиваля в Сочи. Тренирует её «наш Михалыч» — Николай Михайлович Заварухин, легенда «Салавата Юлаева». В этом сезоне с созданием у нас „Лиги мечты“ ребята решили сыграть в ней, за что им большое спасибо», — сказал региональный представитель Ночной лиги в Республике Башкортостан в дивизионах «Любитель 18+ Лига надежды» и «Любитель 18+ Лига мечты» Артур Гиндуллин.

В башкирской «Лиге мечты» в сезоне-2017/18 сыграют три команды из столицы республики: «Алга», «Нефть» и «Уфимские Куницы». Поскольку по регламенту Ночной лиги для розыгрыша путёвки, за исключением особых случаев, требуется шесть участников, победитель дивизиона сразится за право выступить в Финале VII Фестиваля в Сочи в мае 2018 года с победителем «Лиги мечты» в Удмуртской Республике — там в этом сезоне также выступают только три участника: ижевские «Камские Белки 18+», «Компак» и «Омега».

«Лига мечты» разыгрывалась в Республике Башкортостан на протяжении сезонов-2013/14, 2014/15, после чего отсутствовала.