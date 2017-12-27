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ЦСКА на выезде уверенно переиграл «Торпедо»

Хоккей

ЦСКА на выезде уверенно переиграл «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу клуба из Москвы.

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов открыл счёт в матче на 18-й минуте первого периода. Удвоил преимущество гостей нападающий Константин Окулов, проводивший первый матч после возвращения из ВХЛ. За 31 секунду до конца второго периода Егор Дугин сократил отрыв «армейцев», но две шайбы ЦСКА в течение трёх минут в начале третьего периода определили исход игры. Отличились Роман Любимов и Сергей Шумаков. Окончательный итог матча подвёл Андрей Кузьменко за полторы минуты до конца третьего периода.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 5
0:1, 1:1, 0:3
ЦСКА
Москва
0:1 – Шалунов (Григоренко, Шумаков) – 17:31 (5x4), 0:2 – Окулов (Киселевич) – 35:49 (5x5), 1:2 – Дугин (Захарчук, Костицын) – 39:29 (5x4), 1:3 – Любимов (Пашнин, Блажиевский) – 42:11 (5x5), 1:4 – Шумаков (Григоренко, Капризов) – 45:20 (5x4), 1:5 – Кузьменко (Светлаков) – 58:36 (5x5)

«Торпедо» потерпело второе поражение подряд, ЦСКА одержал вторую победу кряду.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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