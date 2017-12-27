Защитник «Колорадо» Андрей Миронов не вернётся в КХЛ

Агент защитника «Колорадо Эвеланш» Андрея Миронова Дэн Мильштейн опроверг появившуюся информацию о том, что хоккеист может вернуться в КХЛ.

«Информация о том, что Андрей Миронов может продолжить карьеру в КХЛ, не соответствует действительности. Миронов продолжит выступать в НХЛ в системе клуба „Колорадо Эвеланш“. Повторюсь, планов на отъезд нет, он в ближайшем будущем будет играть в основном составе», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне НХЛ Миронов провёл только девять игр, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

В Американской хоккейной лиге защитник сыграл 13 матчей за «Сан-Антонио Рэмпейдж», в которых набрал 6 (1+5) очков за результативность.