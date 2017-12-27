Экс-нападающий «Адмирала» Краснослободцев подписал контракт с «Торпедо»

Экс-нападающий «Адмирала» Вадим Краснослободцев подписал контракт с «Торпедо», сообщает KHL Media Team. Соглашение рассчитано на срок до конца сезона.

В этом сезоне форвард провёл 30 матчей за «Адмирал», забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. Краснослободцев замыкал топ-6 списка бомбардиров клуба.

Хоккеист уже выступал за «Торпедо» на протяжении сезонов-2013/14 и 2014/15, отыграв за клуб 114 матчей.

Помимо «Адмирала» и «Торпедо», нападающий выступал в КХЛ за «Барыс», проведя в общей сложности в лиге 503 игры и набирая 229 (96+133) очков за результативность при показателе полезности «+22».