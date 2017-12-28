Президент «Адмирала» — о назначении Разина: пригласили амбициозного тренера

Президент «Адмирала» Заирбек Юсупов прокомментировал назначение Андрея Разина новым главным тренером клуба.

Андрей Разин назначен главным тренером «Адмирала»

«Прежде всего, хочу сказать спасибо предыдущему тренерскому штабу во главе с Фредриком Стилльманом. Им где-то немного не повезло, они трудились в непростое для клуба и команды время, но делали свою работу хорошо. Желаю им успехов в нелегкой тренерской деятельности.



На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения.



Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб „Адмирала“, – цитирует Юсупова пресс-служба клуба.