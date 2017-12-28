Фридман: вероятно, сейчас Ткачёв — игрок уровня АХЛ, не больше

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал перспективы 22-летнего нападающего Владимира Ткачёва продолжить карьеру за океаном. Напомним, что некоторое время назад Ткачёв покинул владивостокский «Адмирал» и подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Вы помните, как несколько лет назад «Эдмонтон» пытался подписать контракт с одним из двух Владимиров Ткачёвых, который тогда выступал в лиге Квебека за «Монктон»? НХЛ тогда аннулировала этот договор, заявив, что он всё ещё доступен для драфта новичков. В 2015-м он уехал в КХЛ, где и играл до последнего времени. Но недавно он подал на расторжение контракта с «Адмиралом» и должен был стать свободным агентом. Думаю, что к нему был интерес из НХЛ, но он решил остаться в России. Я продолжаю следить за ним время от времени, будет интересно посмотреть, если он попытается вернуться в Северную Америку. Есть сомнения, что сейчас он представляет собой большее, чем игрок АХЛ, и если последует приглашение, то наверняка его захотят сначала проверить в фарм-клубе», — отметил Фридман.

Стоит отметить, что тот же Фридман ранее информировал о возможном интересе к Ткачёву со стороны «Эдмонтоном».