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Кожевников: у Скудры последний шанс зарекомендовать себя, попав в финал Запада

Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил своё мнение о дозаявочной кампании нижегородского «Торпедо».

«Иногда я не понимаю, что происходит в «Торпедо». Они всё время усиливаются перед плей-офф, но что-то у них не выходит. Я не знаю, что ищет Скудра, но история всё время получается одна и та же. В плей-офф команда выходит, но рано оттуда вылетает. Посмотрим, что будет в этот раз. Я думаю, что у Скудры последний шанс зарекомендовать себя и попасть в финал конференции. Команда в Нижнем Новгороде всегда усиленная, только игры не хватает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полностью подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

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