Мартемьянов: была игра равных соперников, «Амур» бился до конца

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:1 ОТ).



«Хотелось бы поздравить всех хоккейных болельщиков с наступающим Новым годом и пожелать всего наилучшего. Если говорить по матчу, то это была игра равных соперников, и она шла до заброшенной шайбы. Любая ошибка могла привести к фатальном исходу, и такая оплошность, допущенная нашим нападающим, привела к пропущенному голу. Спасибо команде — бились до конца. У нас всегда хорошо идёт игра в формате «три на три» — смогли вернуть одно очко», — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».

«Амур» обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд