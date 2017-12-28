Ялонен: Мозес нормально сыграл, но у его пятёрки не очень получилось

Главный тренер “Йокерита” Юкка Ялонен подвёл итоги игры с “Витязем”, в которой его команда победила со счётом 4:1.



“Очень рады, что сегодня выиграли. Было тяжело, но в третьем периоде мы смогли сделать игру. Сегодня хорошо сыграли в неравных составах и верили: если будем продолжать в таком духе весь матч, то выиграем. Очень доволен ребятами.



Первый матч Мозеса? Он нормально сыграл. Но если смотреть на всю его пятёрку, то у них сегодня не очень получилось”, — передаёт слова Ялонена корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Гол Романа Горака не спас «Витязь» от поражения в игре с «Йокеритом»