Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин вступил в Putin Team

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин вступил в Putin Team. Это общественное движение, созданное форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Ранее к движению присоединились Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team

«В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать не устоит любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремлённости всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team», — написал Мозякин в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» хоккеиста.