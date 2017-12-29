Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Матерухиным

Минское «Динамо» по соглашению сторон расторгло контракт с нападающим Александром Матерухиным, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Матерухин провёл в КХЛ 24 матча, в которых отметился пятью голевыми передачами при показателе полезности "-2". В последний раз в составе клуба он выходил на лёд 29 октября.

Помимо минского «Динамо» хоккеист выступал в КХЛ за «Донбасс». Всего на счету игрока 229 матчей в КХЛ, в которых он забросил 53 шайбы и сделал 37 результативных передач при показателе полезности "-26".