Плотников: СКА нужно отмазаться в игре с «Динамо» Мн за игру с «Автомобилистом»

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо».

«Барыс» продолжит падение. Прогнозы на игровой день КХЛ “Ак Барс” увезёт победу из Новосибирска, а Скабелка переиграет Назарова.

«Хорошая команда, быстро играет. Думаю, нужно отмазаться за предыдущее поражение. Мы все готовы. Тем более это последняя игра года, должны выложиться по полной, а отдохнём потом.

Роль ассистента капитана? На меня лично это никак не влияет, у нас вся команда – ассистенты, кому ни повесь букву «А». Каждый может взять слово.

Новый год? Подарки куплены, будем отмечать с семьёй и друзьями. Всех болельщиков хочу поздравить с наступающим Новым годом. Болейте за нас, а отдыхать потом будем вместе", – сказал Плотников пресс-службе клуба.