Голкипер Александр Салак не попал в заявку «Сибири» на игру с «Ак Барсом»

«Сибирь» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в Новосибирске в 15:30 мск. Голкипер «Сибири» Александр Салак не попал в заявку на матч.

«Сибирь»:

Красиков (Рейзвих);

Ермаков — Верещагин, Бергстрём — Закриссон — Энлунд;

Игнатович — Морозов, Санников — Тичар — Шаров;

Демидов — Алексеев, Первушин — Основин — Ткаченко;

Макаров — Воробьёв, Коньков — Бодров — Зырянов.

«Ак Барс»:

Шарыченков (Гарипов);

Марков — Лямкин, Зарипов — Ландер — Галиев;

Манухов — Батыршин, Глухов — Ткачёв — Азеведу;

Охтамаа — Мусин, Лукоянов — Потапов — Язьков;

Фаткуллин, Глинкин — Свитов — Обухов.