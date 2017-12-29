Голкипер Александр Салак не попал в заявку «Сибири» на игру с «Ак Барсом»

«Сибирь» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в Новосибирске в 15:30 мск. Голкипер «Сибири» Александр Салак не попал в заявку на матч.
«Сибирь»:
Красиков (Рейзвих);
Ермаков — Верещагин, Бергстрём — Закриссон — Энлунд;
Игнатович — Морозов, Санников — Тичар — Шаров;
Демидов — Алексеев, Первушин — Основин — Ткаченко;
Макаров — Воробьёв, Коньков — Бодров — Зырянов.
«Ак Барс»:
Шарыченков (Гарипов);
Марков — Лямкин, Зарипов — Ландер — Галиев;
Манухов — Батыршин, Глухов — Ткачёв — Азеведу;
Охтамаа — Мусин, Лукоянов — Потапов — Язьков;
Фаткуллин, Глинкин — Свитов — Обухов.