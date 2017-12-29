Разин: много смотрел в шпаргалку, жаль, что первый блин в «Адмирале» вышел комом

Главный тренер «Адмирала» Андрей Разин прокомментировал поражение в своём первом матче после назначения. «Моряки» всухую проиграли «Куньлунь Ред Стар» (0:2).



«Поздравляю «Куньлунь» с победой, также хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо болельщикам, сегодня их было много. Жалко, что мы не забили ни одного гола, хотя моменты были. Много ребят совсем недавно к нам приехали, было видно, что они волновались в первом периоде, потом немного раскрепостились. Не открою Америки, если скажу, что с нулём голов игры не выигрывают, но позитивных моментов было сегодня немало.

Мы нисколько не проиграли ни по движению, ни по количеству бросков. Это радует. Потенциал видим в том, что сегодня совсем отсутствовала игра в большинстве, в связи с тем, что совсем новые связки у нас были. Только сегодня я узнал, что не сможет выйти на игру Витя Александров, в этом есть усиление. Скоро выздоровеют Жафяров и Воронин, на подходе Земчёнок.

Насколько сложно, только познакомившись с командой, сразу идти в бой? Это работа такая. Тяжело, но интересно. Сегодня я много смотрел в свою шпаргалку. Дальше, думаю, буду меньше в неё заглядывать. Жаль, что первый блин вышел комом и мы не забили голов. Хотя бы одна заброшенная шайба придала бы нам уверенности», — цитирует Разина пресс-служба клуба.