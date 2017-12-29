МЧМ: Свечников сыграл меньше всех в составе сборной России в матче с Беларусью

Молодёжная сборная России одержала победу в матче с командой Беларуси на чемпионате мира со счётом 5:2.

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Нападающий Андрей Свечников сделал две передачи во втором матче подряд, при этом он получил меньше всего игрового времени среди россиян — 9 минут 58 секунд — и завершил матч с показателем полезности «+2».



Больше всех на площадке находились нападающий Герман Рубцов (18:51) и защитник Артём Минулин (18:11). Рубцов отметился заброшенной шайбой и показателем «+2», Минулин очков не набрал и завершил матч с «+2».

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