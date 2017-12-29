МХЛ. ХК «Рига» прервал 16-матчевую серию побед «Локо»

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата МХЛ ХК «Рига» добился победы над «Локо». Встреча проходила в Пиньках и завершилась в овертайме со счётом 3:2.



В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Мартиньш Шустерс, Антон Трасташенков, решающий гол в дополнительное время забил Эмиль Гегерис. Голы ярославской команды на свой счёт записали Никита Жуков и Иван Лисин.



«Локо», который с отрывом в 10 очков возглавляет турнирную таблицу, прервал свою серию побед, которая насчитывала 16 матчей.