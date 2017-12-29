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МХЛ. ХК «Рига» прервал 16-матчевую серию побед «Локо»

Хоккей

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата МХЛ ХК «Рига» добился победы над «Локо». Встреча проходила в Пиньках и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Мартиньш Шустерс, Антон Трасташенков, решающий гол в дополнительное время забил Эмиль Гегерис. Голы ярославской команды на свой счёт записали Никита Жуков и Иван Лисин.

«Локо», который с отрывом в 10 очков возглавляет турнирную таблицу, прервал свою серию побед, которая насчитывала 16 матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2017, пятница. 14:00 МСК
ХК Рига
Рига
3 : 2
1:1, 0:0, 1:1, 1:0
Локо
Ярославль
1:0 – Шустерс (Сварс) – 13:18 (5x5), 1:1 – Жуков (Червоненко, Гизатуллин) – 16:31 (5x5), 2:1 – Трасташенков – 48:16 (5x5), 2:2 – Лисин – 50:13 (5x4), 3:2 – Гегерис (Хомяков) – 60:22 (5x5)
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