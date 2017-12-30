МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Беларусь — Россия

Международная федерация хоккея на льду опубликовала видеообзор матча третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2018, в котором встречались команды Беларуси и России (2:5).



В первом периоде Алексей Полодян открыл счёт, а Герман Рубцов вскоре увеличил преимущество. На старте второй двадцатиминутки Клим Костин сделал счёт 3:0. В третьем периоде Дмитрий Дерябин сократил отставание, но затем последовали голы Артура Каюмова и Клима Костина, который оформил дубль. Затем второй гол белорусов забил Сергей Пищук.

Видеообзор можно посмотреть в «твиттере» Международной федерации хоккея на льду.