Матч Канада — США на открытом воздухе побил рекорд посещаемости МЧМ

Матч между командами США и Канады, который прошёл на открытом воздухе в Баффало, побил рекорд посещаемости молодёжного чемпионата мира.



Игра проходила на домашнем стадионе команды НФЛ «Баффало Биллз» и стала первой в истории турнира, прошедшей под открытым небом. Встречу посетили 44 592 болельщика.



Предыдущий рекорд посещаемости был установлен на МЧМ-2009 в Оттаве на финальном матче между Канадой и Швецией, тогда посещаемость составила 20 380 зрителей.

Снежное безумие. Метель и 40 тысяч зрителей в пользу США Новый рекорд посещаемости МЧМ, настоящая стужа и метель оказались на руку действующим чемпионам.

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