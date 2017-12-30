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Матч Канада — США на открытом воздухе побил рекорд посещаемости МЧМ

Хоккей

Матч между командами США и Канады, который прошёл на открытом воздухе в Баффало, побил рекорд посещаемости молодёжного чемпионата мира.

Игра проходила на домашнем стадионе команды НФЛ «Баффало Биллз» и стала первой в истории турнира, прошедшей под открытым небом. Встречу посетили 44 592 болельщика.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен на МЧМ-2009 в Оттаве на финальном матче между Канадой и Швецией, тогда посещаемость составила 20 380 зрителей.

Снежное безумие. Метель и 40 тысяч зрителей в пользу США
Новый рекорд посещаемости МЧМ, настоящая стужа и метель оказались на руку действующим чемпионам.

Фото можно посомтреть также в «твиттере» ИИХФ.

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