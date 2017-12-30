Орлов: сейчас совсем другой хоккей, нежели во времена начала карьеры Тротца

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от работы главного тренера клуба Барри Тротца.



«Вся игра меняется, и Тротц подстраивается под эти изменения. Сегодня хоккей совсем другой по сравнению с тем, каким был, когда он только начинал тренировать в НХЛ. Раньше было куда больше борьбы, драк. Это было время больших парней. Сейчас всё идёт в скорость. В лигу возвращаются маленькие игроки, ценятся те, кто умеет кататься. Надо не больше хитов, а играть по-умному», — цитирует Орлова официальный сайт лиги.

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