«Чикаго» отправил Артёма Анисимова в список травмированных

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов получил травму верхней части тела в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:5). Сегодня стало известно, что клуб внёс россиянина в список травмированных, и вывел оттуда защитника Коди Фрэнсона, который провёл вне игры две недели.



В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний Анисимов принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 18 (13+5) результативных баллов при показателе полезности "+1" и 8 минутах штрафного времени.



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