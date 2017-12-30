Кныжов: на зарплату в МХЛ можно нормально жить, но не шиковать

Защитник молодёжной сборной России и «СКА-Нева» Николай Кныжов поделился мнением об отличиях между МХЛ и юниорскими лигами Канады.

«Думаю, уровень игроков в МХЛ и юниорских лигах Северной Америки сопоставим. Просто там игра быстрее и жёстче, у нас не так много силовой борьбы. Но не могу ничего плохого сказать о российском хоккее. В юниорских лигах Северной Америки игроки, конечно, получают зарплату, но небольшую. У нас к этому серьёзнее относятся. В России МХЛ — это работа, а там это карманные деньги. Здесь ты вполне можешь жить на зарплату клуба МХЛ, не шиковать, но нормально жить.

В ВХЛ тяжелее играть. Ощущается, что в лиге играют намного опытнее и старше ребята, нужно принимать решения быстрее. Хоккей, конечно, намного жёстче, чем в МХЛ. Видно, что все играют в полную, без прокатов.

Что касается условий тренировок, то одинаковые. Если брать Высшую лигу, то тут получше по сравнению с молодёжной лигой в Канаде. Стадионы в Северной Америке побольше, там и интерес выше», — сказал Кныжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.