Хичкок: Радулов — игрок для больших матчей, он не боится быть лидером

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок после победы в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:2) высоко оценил игру российского нападающего Александра Радулова, записавшего на свой счёт дубль. 31-летний Радулов в 39 матчах сезона набрал 31 (14+17) очко.



«Радулов — игрок для больших матчей, он не боится ответственности и хочет быть лидером. Сегодня он им был. Это нам и было нужно», — приводит слова Хичкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов оформил дубль, Тарасенко забил 1 гол