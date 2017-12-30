Джефф Гласс вошёл в число лучших игроков дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд, оформивший хет-трик во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).



Второй звездой признан вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Гласс, в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ) отразивший 42 броска по своим воротам. Для 32-летнего голкипера встреча была дебютной в НХЛ.



Замкнул тройку лучших игроков форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, сделавший дубль в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).

Экс-вратарь «Сибири» Джефф Гласс признан лучшим игроком в дебютном матче в НХЛ