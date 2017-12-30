Игроки «Северстали» всей командой поздравили металлургов с Новым годом

Накануне Нового года хоккеисты череповецкой «Северстали» поздравили работников ПАО «Северсталь» с наступающим праздником, информирует официальный сайт команды.
Игроки и тренеры поблагодарили металлургов за поддержку и пожелали им всего самого доброго, а главное — оставаться вместе с командой в любой ситуации и приходить на все матчи в Ледовый дворец.
Посмотреть видео поздравления также можно на официальном канале череповецкой команды в YouTube.
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